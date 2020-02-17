В то же время председатель парламента считает, что люди «в основном положительно» оценивают работу депутатов.

Жители регионов Украины не воспринимают, что народные депутаты в сессионном зале пьют кофе, едят и занимаются своими делами.

Читайте такжеРада вышла на финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме - Стефанчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он подчеркнул, что люди «в основном положительно оценивают нашу работу». Как сказал Разумков, люди положительно воспринимают то, что народные депутаты посещают заседания, но людям не понятно «поведение, которое они наблюдают в зале: и что касается кофе, и относительно еды, и относительно того, что народные депутаты достаточно времени занимаются своими делами - то в телефонах, то еще в чем-то».

Как рассказал Разумков, однажды к нему подошла учительница и заявила, что во время урока или общения с родителями учеников она не может себе позволить решать личные дела, как это делают народные депутаты.

Разумков призвал депутатов на текущей неделе консолидировано работать, и напомнил, что парламент продолжает во втором чтении рассмотрение законопроекта о рынке земли.