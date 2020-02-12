"Телефон покраснел": Джемилев рассказал, как в Крыму отреагировали на слова Арахамии о водоснабжении

По словам депутата, многие крымчане отнеслись к словам главы фракции "Слуги народа" негативно.

В оккупированном Крыму его многие жители негативно отреагировали на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможности компромисса, в результате которого будет возобновлена подача днепровской воды на полуостров.

Как сообщает "Крым.Реалии", об этом сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев во время выездного заседания комитета парламента по правам человека, деоккупации и реинтеграции, которое прошло на админгранице с Крымом.

"В Крыму очень многие это расценили, если не как прямую измену, то как существенный шаг отступления от наших позиций по деоккупации Крыма. Четко сказали, что нельзя торговать суверенитетом страны ради пополнения бюджета и очень наивно рассчитывать на то, что ты задобришь Путина тем, что ты пойдешь на уступки в процессе оккупации", – сказал Джемилев.

По его словам, в итоговых рекомендациях комитета будет четко сказано, что никакой речи о подаче воды и уступках оккупанту не может быть до тех пор, "пока до последнего квадратного метра оккупированная территория Украины не будет освобождена".

"У меня телефон покраснел (от вопросов что происходит, - ред.)", - добавил Джемилев.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы на компромисс относительно поставок воды в оккупированный Крым. Так, ведущий спросил Арахамия, какой будет его позиция, если возникнет ситуация, что президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки в отношении Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в аннексированный Крым. "Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины", - сказал Арахамия.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал это заявление личным мнением Арахамии.

Вечером в среду Арахамия извинился за собственные слова и отметил, что они были вырваны из контекста.