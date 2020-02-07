Из-за скандала с прослушкой Гончарука охрана Разумкова запретила приходить к нему с телефонами

Как отмечает сам спикер, ранее все желающие приходили в его кабинет с телефонами.

После скандала с прослушкой премьера Алексея Гончарука были изменены правила посещения кабинета спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Как сообщил сам Разумков в комментарии "Радио Свобода", его охрана не пропускает в кабинет людей с телефонами.

"Охрана немного изменила правила. Просят все же сдавать телефоны при входе (в кабинет председателя Верховной Рады – ред.). Ранее все желающие заходили с телефонами", – сказал Разумков.

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По его словам, прослушки он не боится и пытается доверять охране.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица. Во время разговора они обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записи человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.