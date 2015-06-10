Саакашвили и все-все-все

Фильм о Саакашвили, который «Украинские сенсации» показали в минувшую субботу, вызвал буквальный взрыв в социальных сетях. Оказалось, люди просто не готовы воспринимать альтернативную реальность – и узнавать то, что не знали о Михо-реформаторе.

На самом деле этот фильм должен был заставить и зрителей, и коллег-журналистов задуматься – что принесет Украине назначение действующего грузинского политика, лидера оппозиционной партии.

Революция достоинства, - которую поддержали все те, кто сегодня возмущается показанным о Саакашвили кино, - начиналась с того, что украинцам запретили высказывать свое мнение, если оно шло в разрез с мнением власти.

Еще одним краеугольным камнем этой революции была и свобода слова, если это слово было правдивым. Как же быстро мы об этом забыли…

Фильм о Саакашвили – даже не мнение. Набор фактов, в которых раскрываются различные аспекты скорее всего временно прибывающего на территории Украины действующего грузинского политика, нашедшего скорее всего временную работу.

Иначе, зачем ему оставаться лидером грузинской оппозиционной партии, да еще и представленной в парламенте (а всем нам – становится, фактически, субъектом грузинской внутренней политики)? Кстати, скорее всего, именно из-за планов Михо вернуться в свою страну после «одесского сидения» связанные с Саакашвили в Грузии СМИ так агрессивно отреагировали на сюжет 1+1 про экс-президента.

Именно слово временно определило так возмутившее медиа-общественность слово в названии фильма – «гастролер». Хотя на вряд ли кто-то будет отрицать тот факт, что в Саакашвили много и театральщины: он любит громкие скандалы с задержанием коррупционеров, любит выступать на публике, фотографироваться в формате «я и радостные одесситы».

Планируемые назначения в Одессу его ближайших соратников с опытом работы в правоохранительных органах – Адеиашвили в прокуратуру и Лордкипанидзе в милицию – только усиливают ощущение того, что борьба с коррупцией в Одессе будет показательной. И означают, что среди украинцев не нашлось достойных людей, которые способны помочь Саакашвили бороться с коррупцией.

А вот достойны ли грузины? Ведь оба назначенца по квоте Саакашвили – имеет такую же неоднозначную репутацию, как и сам Михо. Как и в отношении Саакашвили, против Зураба Адеишвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Он подозревается в присвоении чужого имущества, в организации и участии в пытках. В ноябре 2013 года Интерпол включил его в так называемый «красный циркуляр» разыскиваемых пресутпников. И только в апреле 2015 года прекратил его розыск.

Гию Лордкипанидзе задерживали и держали в СИЗО: в грузинских СМИ его имя фигурирует в делах с незаконными задержаниями и подкупом полицейских, которые якобы подбрасывали оружие политическим оппонентам господина Саакашивли.

Стоит ли украинцам знать об этом? Равно как и о том, что на родине самого Саакашвили обвиняют в растрате примерно 5 млн. долларов бюджетных средств на личные нужды (расходы на содержание президента и его свиты)? А также о том, что нынешние власти обвиняют Саакашвили в присвоении медиа-активов и в превышении власти – при разгоне антиправительственной демонстрации в Тбилиси?

Точно такие же по сути обвинения, напомню, выдвинуты Виктору Януковичу.

Нужно ли об этом знать? Я считаю, что нужно.

Как нужно знать и о том, что буквально через три дня после назначения губернатором Одесской области господин Саакашвили находит время посидеть в ресторане с депутатом блока Порошенко Мустафой Найемом за бутылкой вина ценою в депутатскую зарплату.

Кстати, видимо эта встреча была настолько тайной, что информация о ней, наряду с невинным вопросом к бывшему журналисту «Украинской правды» о том, хватает ли ему денег на такие ужины – вызвала истерику формальной владелицы УП Алены Притулы. И привела к тому, что мне был закрыт доступ к блогу на сайте когда-то «самого независимого издания».

Я думаю и этот поступок Укрправды, которая, при этом, решила сохранить таких блогеров, как Вадим Колесниченко и Елена Бондаренко, и всплеск критики в отношении «Украинских сенсаций» - можно объяснить тем, что в Украине так и не научились спокойно воспринимать критику «своих» или тех, кто кажется «своими».

Например, мы привыкли думать о Саакашвили, как о некоем грузинском чуде и образцовом реформаторе. Закрывая глаза на то, что у этой медали тоже есть обратная сторона.

Но я уверен, что нам обязательно нужно и дальше разбираться как в биографии Саакашвили, так и в хитросплетениях грузинской политики в целом – потому что она уже очень сильно начинает переплетаться с нашей, и будет очень сильно на нас влиять – хотим мы этого или нет.

Именно поэтому мы продолжим наши расследования. И поищем больше доказательств, и запишем больше экспертов. Можете даже сами предложить, - кого (пишите мне через facebook).

Александр Дубинский