Схваченные россиянами украинские рыбаки на допросе признались в браконьерстве - росСМИ

Трое украинцев на камеру заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют.

Трое из четырех украинских рыбаков, задержанных российскими силовиками в Азовском море, признали факт незаконного вылова рыбы. Ранее факт браконьерства якобы признал капитан задержанного судна.

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Об этом сообщает “Интерфакс”, ссылаясь на видеозаписи допросов, распространенных в воскресенье оккупационным “пограничным управлением ФСБ по республике Крым”.

Один из допрашиваемых, как отмечается, сообщил, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями в соответствии с протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море от ноября прошлого года.

Все трое украинцев на камеру заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, “психологическое и физическое воздействие на них не оказывалось”.

О задержании украинского судна в Азовском море стало известно накануне. Российские пограничники заявили, что капитан судна не выполнил требование об остановке и попытался скрыться.

"В ходе осмотра плавсредства обнаружено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова – статную сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылова) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - заявили в пресс-службе так называемого "пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму".

Народный депутат от “Слуги народа” Павел Мельник заявил, что по его информации, россияне задержали граждан Украины Сергея Гога, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.