Кличко не хочет знать, какой диаметр канализационных труб

Претендент в мэры Киева Виталий КЛИЧКО надеется, что в ближайшее время будет достигнуто согласие относительно выдвижения единого кандидата на должность городского председателя столицы от демократических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.КЛИЧКО, об этом он сказал в эфире телеканала “1+1”.

В частности, по его словам, на сегодняшний день продолжаются переговоры со всеми политическими силами. «Я думаю, что в ближайшее время мы придем к согласию, в результате чего и будет выдвинута единая кандидатура от демократических сил», - сказал В.КЛИЧКО.

В то же время В.КЛИЧКО отметил: «Я не являюсь членом ни одной из политических партий, и опираюсь только на поддержку киевлян, потому я не завишу от политиков и не буду им обязан после выборов».

Политик заявил, что он берет личную ответственность за команду, с которой идет на выборы. «Это профессионалы, люди, которых знают киевляне, люди моральные и честные», - подчеркнул он.

В.КЛИЧКО заметил, что его команда имеет высокий рейтинг, потому что фракция его Блока на протяжении последних двух лет систематически отстаивала интересы киевлян: заблокировала повышение цен на жилищно-коммунальные услуги, выступила против незаконного землеотвода и тому подобное.

«Почему-то в постсоветских странах бытует мнение, что мэр должен быть хозяйственником и знать количество люков в городе и диаметр канализационных труб, но посмотрите на мировой опыт: каждый современный мэр является, прежде всего, менеджером команды и человеком, который персонально отвечает за то, что происходит в городе», - сказал В.КЛИЧКО.

Кроме того, политик заявил, что все кандидаты, в основном, выполняют техническое задание и оттягивают голоса, что работает в пользу нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.