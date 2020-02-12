"Трубу прорвало": записи прослушки не являются доказательствами, пока не установлено их происхождение – Сытник

По словам Сытника, чтобы запись была признана допустимым доказательством, нужно, чтобы она была получена в порядке, предусмотренном законом.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что обнародованные в анонимном Telegram-канале «Трубу прорвало» записи не могут считаться доказательствами, пока не установлено их происхождение.

Читайте такжеНАБУ возбудило дело о возможных злоупотреблениях экс-директора ГБР в Москве (видео)

Об этом он заявил журналистам после завершения заседания Комитета Верховной Рады по вопросам коррупции, на котором он отчитывался о деятельности НАБУ за второе полугодие 2019 года.

«Любое доказательство имеет две составляющие - принадлежность и допустимость. Надлежащее доказательство - это то, которое подтверждает определенные обстоятельства, допустимое - это то, которое получено процессуальным способом. Для того, чтобы определенная запись была признана допустимым доказательством, нужно, чтобы она была получена в порядке, предусмотренном законом. Пока данных о том, что эти записи были получены на основании судебного решения, нет», - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете в то время директора Госбюро расследований Романа Трубы, и на которых слышен похожий на его голос.

По словам авторов сообщений, это «пару часов интересных разговоров», которые показывают, как в ГБР решаются вопросы о закрытии уголовных производств, как «по звонку» из Офиса президента останавливаются обыски на тех или иных предприятиях фигурантов дел и тому подобное.

Труба утверждал, что это фейковые записи.