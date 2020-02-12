В Брюсселе министр обороны Украины проведет встречу с коллегами из стран НАТО (видео)
10:55, 12 февраля 2020Политика
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На встрече будут обсуждать, в частности, войну на Донбассе и реформы в Украине.
Министры стран НАТО будут говорить об Украине / фото Facebook@navy.mil.gov.ua
В Брюсселе стартует двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В бельгийской столице будут говорить о российской агрессии на Донбассе и в мире. Участие во встрече примет также глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, будут говорить о ситуации на оккупированных восточных территориях нашего государства и о евроатлантических амбициях Украины.
При этом Столтенберг напомнил, что прежде всего Киев должен сосредоточиться на проведении реформ, чтобы приблизиться к членству в Альянсе.
Двухдневная встреча министров обороны стран-членов НАТО стартует в Брюсселе
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