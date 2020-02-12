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В Брюсселе министр обороны Украины проведет встречу с коллегами из стран НАТО (видео)

10:55, 12 февраля 2020
Политика
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Министры стран НАТО будут говорить об Украине / фото Facebook@navy.mil.gov.ua

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В бельгийской столице будут говорить о российской агрессии на Донбассе и в мире. Участие во встрече примет также глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, будут говорить о ситуации на оккупированных восточных территориях нашего государства и о евроатлантических амбициях Украины.

При этом Столтенберг напомнил, что прежде всего Киев должен сосредоточиться на проведении реформ, чтобы приблизиться к членству в Альянсе.

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