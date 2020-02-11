ВАКС отменил заочный арест Клюева

Андрей Клюев подозревается в организации силовой зачистки акции протеста на Майдане. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича.

Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест бывшего первого вице-премьер-министра времен Януковича Андрея Клюева.

Об этом говорится в решении Апелляционной палаты суда от 4 февраля.

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В тексте решения говорится, в частности, о том, что судьи не увидели в материалах дела достаточных оснований вины Клюева.

Суд отменил решение ВАКС о заочном аресте Клюева от 3 января 2020 года. Это постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Судьи пришли к выводу, что подозрение Клюеву о совершении уголовных правонарушений является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявления обвинения.

Андрей Клюев подозревается в организации силовой зачистки акции протеста на Майдане. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича. Он покинул страну 28 февраля — беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.