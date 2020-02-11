"Я встречался с моей будущей женой 8 лет": Зеленский рассказал, с кем работает и кому доверяет (видео)

Глава государства заверил, что доверие и работа - это разные вопросы.

Президент Владимир Зеленский рассказал, кому доверяет, а с кем работает.

Об этом говорится в видео, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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Отвечая на вопрос, действительно ли президент работает только с теми, кому доверяет, Зеленский сказал, что это правда на 10%.

"Это разные вопросы: с кем я работаю и кому я доверяю. В офисе два-три человека, которых я знаю давно. Все другие нет. С другими мы начали работать в течение избирательной кампании или уже после того как победили", - сказал глава государства.

По его словам, с доверием все намного сложнее, потому что его сложно завоевать.

"С доверием сложнее. Почему? Я долго не доверяю, но потом, если доверие к человеку есть, меня сложно убедить, что это не тот человек или он чем-то нехорошим занимается", - пояснил Зеленский.

На вопрос, сколько времени нужно президенту, чтобы понять, его ли это человек, Зеленский ответил: "Я встречался с моей будущей женой 8 лет. Это ответ на ваш вопрос. Это самый близкий мой человек, вот и все. Я потом не отпускаю", - подчеркнул гарант.

Напомним, 6 февраля Владимир Зеленский чувственно поздравил свою жену Елену с днем рождения. Жене президента Елене Зеленской исполнился 41 год.

"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - написал президент.