Зеленский нежно поздравил жену с днем рождения (фото)

Первая леди страны Елена Зеленская 6 февраля празднует свой день рождения.

Президент Владимир Зеленский поздравил первую леди с днем рождения, опубликовав в Telegram общую фотографию.

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«Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Думать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, будто перед первым свиданием... Потому что моё счастье – это ты», – написал он.

Зеленский подчеркнул, что с женой у него еще долгий путь.

«С твоим днем, любимая! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много придется пройти. Впереди – длинная дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете», – поздравил он.

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