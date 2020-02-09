Зеленский вместе с женой посетил ватиканские музеи и собор Святого Петра

Зеленский вместе с женой ознакомился с достопримечательностями Ватикана.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской посетили достопримечательности Ватикана.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время официального визита в Ватикан Зеленский посетили музеи, Сикстинскую капеллу и собор Святого Петра.

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Также Владимир и Елена Зеленские осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.

Также президент с супругой посетили могилу святого Петра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 февраля, Зеленский встретился с Папой Римским Франциском.

Во время аудиенции Зеленский попросил понтифика помочь в освобождении украинцев, которых незаконно удерживают в России и на оккупированной территории Донбасса.

Также Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.