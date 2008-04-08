БЮТ провалил президентский законопроект по стандартизации

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (о стандартизации и сертификации), внесенный Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 63 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 444, зарегистрированных в зале.

Фракция БЮТ в основом не голосовала, кроме 8 проголосовавших против и трех воздержавшихся. Из фракции НУ-НС против голосовал Юрий Кармазин.

Парламент также не поддержал предложение направить данный законопроект на повторное первое чтение, поэтому данный законопроект считается отклоненным.

Как сообщил на сессии парламента первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, указанный законопроект предлагал отказаться от обязательной стандартизации и сертификации продукции и услуг, которые не содержат угрозы безопасности людей или контроль за которыми осуществляется за счет других механизмов.