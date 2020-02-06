Все причастные к убийству Гандзюк должны понести ответственность - ОБСЕ

Представитель ОБСЕ прокомментировал арест одного из подозреваемых в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, которого задержали 24 января в Болгарии.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявляет, что все причастные к нападению на активистку Екатерину Гандзюк должны предстать перед судом и понести ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дезир сказал на пресс-конференции в Киеве.

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"Я хочу подчеркнуть, что мы были шокированы преступлением против Екатерины Гандзюк, которая умерла в ноябре 2018 года. Пятеро мужчин приговорены к тюремному заключению на срок от 3 до 6,5 лет за организацию именно нападения на Гандзюк, но очевидно, что причастны больше людей. Я слышал, что один подозреваемый организатор был установлен и арестован в Болгарии. И я считаю, что здесь очень важно прояснить тот факт, что все причастные к этому нападению должны предстать перед судом и понести ответственность", - заявил Дезир.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

24 января суд болгарского города Бургас арестовал одного из подозреваемых по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Документы на его экстрадицию уже переданы правоохранителям Болгарии.