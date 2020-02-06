Зеленский ожидает реальных результатов расследования убийств Шеремета и Гандзюк

Президент рассчитывает, что правоохранители продемонстрируют результат действенный, а не на словах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей реальных результатов расследования убийств журналиста Павла Шеремета, активистки Екатерины Гандзюк и других резонансных преступлений.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам перед презентацией мобильного приложения «Дія» в Киеве.

«Вы знаете, очень много вещей, вы знаете, очень много резонансных дел, которые сейчас есть в обществе. Мы ждем результата. Реального, не на словах, а действенного. И Шеремет, и Гандзюк, и наши другие такие очень громкие уголовные дела, поэтому давайте подождем. Спасибо. Надо результат», - отметил Зеленский.