Группа известных адвокатов заявила о давлении со стороны МВД и прокуратуры

Кроме этого, как добавляется в сообщении, была попытка провести обыск с целью изъятия документов и блокировки работы Адвокатского объединения «ГОРО ЛИГАЛ».

Украинское адвокатское сообщество осудило обыски группы следователей Нацполиции и прокуроров в рамках уголовного дела 12019110000000994, которые состоялись 31 января 2020 г.

В частности, как отмечается в обращении в адрес главы МВД Арсена Авакова, под управлением заместителя ГУНП в Киевской области - начальника следственного управления Сергея Рекуна, группа следователей и прокуроров провела обыски в квартирах адвокатов Александра Олийныка и Елены Мавродиевой.

«Во время обысков не были уведомлены и не присутствовали представители Совета Адвокатов Киева, что является грубым нарушением ст. 23 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности). Кроме этого, согласно гарантий адвокатской деятельности, проведение в отношении адвоката оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, которые могут проводиться исключительно с разрешения суда, осуществляется на основании судебного решения, принятого по ходатайству Генерального прокурора, его заместителей, прокурора Автономной Республики Крым, области, города Киев и города Севастополя», - указывается в тексте обращения.

Также отмечается, что во время обыска были изъяты носители, которые попадают под понятие адвокатской тайны (в том числе телефон), и фактически группа следователей и прокуроров в сговоре с судьями совершили преступление, предусмотренное ст. 397 УК Украины - вмешательство в деятельность защитника или представителя лица. Об указанных обстоятельствах уже проинформирован Офис генерального прокурора, Государственное бюро расследований, Национальная ассоциация адвокатов Украины и СМИ.

Кроме этого, как добавляется в сообщении, была попытка провести обыск с целью изъятия документов и блокировки работы Адвокатского объединения «ГОРО ЛИГАЛ».

«Во время обысков следователи сообщили о том, что все выше описанные следственные действия осуществляются как результат «бизнес разборок», при которых группа лиц завладели строительством в г.Бровары (как раз по указанным незаконным действиям осуществляется правовая помощь и представительство интересов законного застройщика выше указанной группой адвокатов Олийнык А.П. (бывший председатель АО «Николаевский областной КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ», Мавродиева Е.А. и АО «ГОРО ЛИГАЛ»). Такие действия недопустимы, ставят под угрозу профессиональную деятельность адвокатского сообщества», - сказано в пресс-релизе объединения.

Адвокаты также обращают внимание, что, по словам следователей, результаты обыска и само дело - на контроле у ​​одного из заместителей министра внутренних дел.

В свою очередь Елена Мавродиева назвала обыск незаконным и нарушающим деятельность адвоката.

«В случае с обыском моего жилья, никого не уведомили, а просто вошли с нарушением всех процессуальных норм, которые должны быть соблюдены при обыске адвоката… Арсен Аваков когда закончится этот правоохранительный беспредел? Может напишете в комментариях, кто следующий?.. МВД, ОГП, ГБР прошу вас немедленно вмешаться в ситуацию и привлечь виновных к ответственности», - написала она.

Напомним, А.Олийнык является известным правозащитником из Николаева, работает адвокатом с 1977 г. На его счету десятки успешных процессов в резонансных делах по всей стране.

Мавродиева Елена - тоже адвокат, входит в Совет адвокатов Николаевщины.

Как известно, корпоративный конфликт в Броварах касается компании «Альянс Новобуд» из орбиты бывшего владельца банка-банкрота «Михайловский» Виктора Полищука. Его соратники договорились со старым директором компании-застройщика «ГРАССФИЛД», под давлением сделали от него фиктивную доверенность о расторжении аренды на землю и продавили передачу земучастка в субаренду фирме, связанной с Полищуком.

По данным СМИ, на сегодня инвесторами жилых домов, которые захватил Полищук, являются более 150 семей.