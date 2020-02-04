Уменьшение количества депутатов не повлияет на работу парламента - Разумков

Сегодня Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 не повлияет отрицательно на работу парламента.

Читайте такжеРада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина", комментируя положения президентского проекта закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции относительно уменьшения состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы (№1017).

Спикер напомнил, что сегодня парламент проголосовал за предварительное одобрение этого законопроекта, а на следующей сессии необходимо будет минимум 300 голосов депутатов за его принятие в целом.

"Много сегодня дискуссий относительно 450-300 (речь идет об уменьшении количества депутатов - УНИАН), даже в монобольшинстве... Важно слышать любую позицию. Есть положительные моменты и там, и там, так же, как и отрицательные. Если мы говорим о моей личной позиции, я, например, все же, придерживаюсь того, что уменьшение народных депутатов до 300 отрицательно на работу Верховной Рады не повлияет", - сказал Разумков.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного закона предположить, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на 5 лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

17 декабря КС признал законопроект конституционным.

Сегодня, 4 февраля, ВР предварительно одобрила изменения в Конституцию относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепления пропорциональной избирательной системы.