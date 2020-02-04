В Верховной Раде вводят электронные пропуска

Долгосрочные или однодневные карточки будут использоваться наряду с удостоверениями.

В Верховной Раде предусмотрено введение электронных пропусков.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков издал распоряжение №37 "Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины".

Этим распоряжением, которое действует с 1 февраля, утвержден Порядок обеспечения государственной охраны административных зданий, сооружений и помещений ВР для слушаний и допуска к ним.

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В документе предусмотрено введение электронной карточки, которая определена как "изданный в установленном порядке электронный пропуск для допуска лица к административным зданиям ВРУ". Эти карточки будут долгосрочные и однодневные.

В то же время в порядке не выписано, кому такие электронные пропуска будут выдаваться.

В парламенте предыдущего созыва уже говорилось о необходимости введения электронных карточек, в том числе и для входа в сессионный зал, что позволяло бы контролировать пребывание депутатов в сессионном зале. Но тогда идея не была воплощена из-за нежелания депутатов попасть под такой контроль.

Как сообщал УНИАН, отныне народных депутатов Верховной Рады предыдущих созывов не допускают в кулуары парламента.