Жириновский "вообще не знает, кто такой Кива" – пресс-секретарь политика

Российский политик мобильным телефоном не пользуется.

Скандальный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с украинским депутатом «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильей Кивой.

Об этом российским СМИ сообщил пресс-секретарь политика Александр Дюпин, отметив, что переписка является фейком.

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Дюпин также добавил, что Жириновский «вообще не знает, кто такой Илья Кива», и мобильным телефоном он не пользуется.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Раде Киву застукали за общением с Жириновским.

Как следует из видео, Жириновский написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?". Тот ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии Жириновского и попросив перезвонить, когда будет возможность.

В комментарии журналистам Кива факт переписки с россиянином подтвердил: "А в чем проблема, я прошу прощения? Государственная дума России, парламентарий. Мы же стараемся как-то найти компромисс и точки соприкосновения. Нам же нужно вернуть территорию и восстановить экономические отношения, которые укрепят благосостояние украинского народа", - пояснил депутат.