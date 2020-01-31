Депутата от ОПЗЖ, которая поддержала Россию в ПАСЕ, избрали членом Регламентного комитета Ассамблеи

Юлия Левочкина единственная из украинской делегации поддержала председательство России в ПАСЕ.

Народный депутат Юлия Лёвочкина (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") избрана членом Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам правил процедуры, иммунитета и институциональных дел.

Как сообщает пресс-служба партии "ОПЗЖ", такое решение было принято сегодня на заседании Бюро Ассамблеи.

"В Регламентный комитет Юлию Лёвочкину делегировала группа социалистов (SOC), которая является самой большой по численности политической группой в ПАСЕ", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 января в Парламентской ассамблее Совета Европы утвердили полномочия делегации депутатов Госдумы России, так как РФ платит взносы и демонстрирует "прогресс" в выполнении Минских соглашений. За соответствующее решение проголосовали 96 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против - 44 и воздержались - 7.

Лёвочкина единственная из украинской делегации поддержала председательство России в ПАСЕ.