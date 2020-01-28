В автобусе "Луцк-Киев" водитель отказался выключить российский сериал и высадил возмутившихся пассажирок на трассе (видео)

По словам девушки, она вместе с подругой возвращалась автобусом из Луцка, где только что похоронила своего парня Николая Сорочука - 22-летнего военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

В пассажирском автобусе сообщением "Луцк-Киев" произошел скандал из-за российского сериала в салоне – водитель отказывался его выключить.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Ярина Чорногуз.

По словам девушки, она вместе с подругой возвращалась автобусом из Луцка, где только что похоронила своего парня Николая Сорочука - 22-летнего военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

В автобусе, как рассказала Чорногуз, транслировали сериал на русском языке.

"Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно целую ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать (фото прикрепляю) отказался", - пишет девушка.

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По ее словам, водитель требовал, чтобы она узнала мнение большинства автобуса.

«Я вернулась и объяснила все то же людям, и важно ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично на каком языке и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальная часть автобуса просто промолчала. Память, что я возвращаюсь с похорон своего парня-бойца, погибшего, защищая их возможность свободно передвигаться неоккупированными дорогам Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами», - говорит Ирина.

Наконец девушки вышли из автобуса посреди трассы. "Нас двоих, волонтера аєрозведки и медика, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", - написала Черногуз.

У компании-перевозчика уже отреагировали на инцидент. Там отмечают, что "мягко говоря шокированы поступком водителя" и отметили, что на каждый рейс выдают флешку с украинскими лентами.

"Администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам на данный момент непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса", - говорится в сообщении перевозчика в Facebook.

Компания-перевозчик также извинилась за поведение водителя и осудила повторения таких ситуаций в будущем. "Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорны и не должны повторяться", - отметили в компании.