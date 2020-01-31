Епифаний пожаловался Помпео на притеснения церкви на временно оккупированных территориях Украины

Митрополит Епифаний призвал США усилить санкции против России.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проинформировал государственного секретаря США Майка Помпео о притеснениях украинской церкви на временно оккупированных территориях.

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Как сообщили в пресс-службе ПЦУ, в Киеве во время встречи митрополит Епифаний рассказал госсекретарю США о становлении Православной церкви Украины.

«Особое внимание было уделено вызовам для поместной Украинской православной церкви, в частности, на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма. Россия, как де-факто ответственная за состояние на оккупированных ею территориях, должна соблюдать международные стандарты в вопросе свободы религии и вероисповедания, в частности, прекратить преследование и систематическое ограничение прав духовенства и общин Православной церкви Украины», - сказано в сообщении.

Митрополит Епифаний также призвалСША усиливать санкции в отношении России до полного прекращения нарушения прав человека на оккупированных территориях, их освобождения от оккупации и восстановления территориальной целостности Украины.

Во время встречи стороны договорились о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания.