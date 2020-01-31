Не было никаких условий для визита Зеленского в США - Помпео

Госсекретарь заверил, что будут найдены подходящее время и возможность для этой встречи.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет об отсутствии условий для проведения встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Помпео сказал на совместной с Зеленским пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, существовало ли условие, что для встречи Трампа и Зеленского в Белом доме украинская сторона сначала должна была провести расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, который имел отношение к компании Burisma, Помпео ответил, что не удивлен слышать это.

"Нет, не существует условия такого характера, как это сформулировано, чтобы президент Зеленский посетил Белый дом", - заверил Помпео.

По его словам, будут найдены подходящее время и возможность для встречи двух президентов в Вашингтоне. "Мы хотим заверить, что это произойдет в то время, когда мы сможем добиться существенного прогресса", - подчеркнул Помпео.

Также он добавил, что для этого впереди много работы. "Наши команды сегодня обсудили все возможности. Мы видим экономические возможности для прибытия американского бизнеса", - отметил Помпео.

По его убеждению, визит Зеленского в Вашингтон будет приветствоваться, когда появится такая возможность. "Нам удастся осуществить это. Я уверен в этом", - сказал Помпео.