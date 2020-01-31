Миссия ООН раскритиковала законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию

В ООН отмечают, что введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает украинские власти воздержаться от установки ненужных ограничений для работы СМИ.

Как сообщается на странице миссии ООН в Facebook, введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов.

Читайте такжеЗа дезинформацию будут не сажать, а отправлять на общественные работы - Бородянский

"Мы разделяем возмущение медиа-сообщества и гражданского общества относительно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подорвать свободу СМИ и привести к самоцензуре. Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу", - говорится в сообщении.

В ООН также призывают украинскую власть воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента.

"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, придерживаться международных стандартов прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность", - добавили в миссии ООН по правам человека.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

Проект предусматривает введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию. В частности, предлагается установить разные размеры штрафов за распространение дезинформации по условиям добровольного опровержения и при его отсутствии. Также предусмотрена уголовная ответственность.

Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.