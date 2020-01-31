Миссия ООН раскритиковала законопроект об уголовной ответственности за дезинформацию
Мониторинговая миссия ООН по правам человека призывает украинские власти воздержаться от установки ненужных ограничений для работы СМИ.
Как сообщается на странице миссии ООН в Facebook, введение уголовной ответственности за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов.
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"Мы разделяем возмущение медиа-сообщества и гражданского общества относительно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подорвать свободу СМИ и привести к самоцензуре. Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу", - говорится в сообщении.
В ООН также призывают украинскую власть воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента.
"Бороться с дезинформацией и фейками необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа. Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, придерживаться международных стандартов прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность", - добавили в миссии ООН по правам человека.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.
Проект предусматривает введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию. В частности, предлагается установить разные размеры штрафов за распространение дезинформации по условиям добровольного опровержения и при его отсутствии. Также предусмотрена уголовная ответственность.
Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.