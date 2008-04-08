Министр Тимошенко заработал на $200 тысяч больше, чем сама премьер

Вчера обнародовал декларацию о своих доходах еще один член правительства - министр охраны здоровья Василий Князевич. Согласно данным декларации, его доходы в 2007 году превысили 280 тысяч гривен, пишет " Дело ". Из этой суммы 255 тысяч гривен являются заработной платой. Около 28 тысяч Князевич получил в качестве материальной помощи.

Министр также задекларировал квартиру площадью 128,9 квадратного метра. Кроме того, он является владельцем легкового автомобиля Skoda Octavia с объемом двигателя 1,8 литра. В отличие от ряда своих коллег в правительстве, зарплата министра Князевича выше, чем у членов его семьи. В 2007 году они заработали чуть более 30 тысяч гривен. Также членам его семьи принадлежит 21 сотка земли и садовый (дачный) дом общей площадью 177,36 квадратного метра.

Как сообщал УНИАН, Юлия Тимошенко в прошлом году заработала 81 тысячу 681 гривню, эту сумму премьер-министр указала в своей декларации о доходах .