Министр Тимошенко заработал на $200 тысяч больше, чем сама премьер
14:37, 08 апреля 2008Политика
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Князевич подал декларацию
|Василий Князевич
Министр также задекларировал квартиру площадью 128,9 квадратного метра. Кроме того, он является владельцем легкового автомобиля Skoda Octavia с объемом двигателя 1,8 литра. В отличие от ряда своих коллег в правительстве, зарплата министра Князевича выше, чем у членов его семьи. В 2007 году они заработали чуть более 30 тысяч гривен. Также членам его семьи принадлежит 21 сотка земли и садовый (дачный) дом общей площадью 177,36 квадратного метра.
Как сообщал УНИАН, Юлия Тимошенко в прошлом году заработала 81 тысячу 681 гривню, эту сумму премьер-министр указала в своей декларации о доходах .
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