Тимошенко задекларировала свои доходы

Юлия Тимошенко продолжает находиться на иждивении своих родственников. Это выплывает из декларации о доходах премьер-министра, которую получила "Украинская правда".

С другой стороны, в первый раз за двенадцать лет политической карьеры в ее финансовом отчете появились семизначные цифры. Правда, Тимошенко должна благодарить за это своего мужа, отмечает издание.

Сама премьер-министр в прошлом году заработала 81 тысячу 681 гривню зарплаты – и больше ни копейки активов у нее нет.

Квартира, дом, земля, машина – везде прочерки в декларации.

Также в 2007 году Тимошенко ничего не платила по договорам найма – хотя ранее лидер БЮТ лично заявляла на брифинге, что арендует дом, в котором она проживает. Позже тетя Тимошенко Антонина Ульяхина раскрыла секрет этой "аренды" – дом оформлен на родственников Тимошенко.

Муж Юлии Тимошенко в прошлом году заработал 3 миллиона 503 тысячи 133 гривни.

Александр Тимошенко является владельцем квартиры площадью 52,1 метра и внедорожника Toyota Prado объемом двигателя четыре литра.

На счету в банке Александр Тимошенко в прошлом году держал 230 тысяч гривен.