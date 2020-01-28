ЕС планирует снять санкции с Азарова и других "чиновников Януковича" – СМИ

Бывших чиновников хотят исключить за недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

Европейский союз планирует вскоре снять санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра Эдуарда Ставицкого и старшего сына президента-беглеца Александра Януковича.

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Об этом в Twitter написал корреспондент Радио Свободы Рикарду Джозвяку со ссылкой на собственные источники.

По информации журналиста, бывших высокопоставленных чиновников хотят исключить за недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

В будущем, предполагает Джозвяку, это же произойдет с другими чиновниками из окружения Януковича.

likely that ex PM of #Ukraine Azarov, the ex energy minister Stavytskyi & ex-President Yanukovych's son, Oleksandr Yanukovych, soon will be removed from EU sanctions for misappropriation of Russian state funds. more can potentially follow. I hear Kyiv needs to do more #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года Швейцария еще на год продлила срок действия заморозки активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения в размере 70 млн швейцарских франков.