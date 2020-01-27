Дуда предложил Зеленскому вместе почтить память польских и украинских солдат, погибших в Варшавской битве в 1920 году

В этом году исполняется сто лет победы польских и украинских солдат над большевиками в Варшавской битве.

Президент Польши Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому совместно почтить память польских и украинских солдат, погибших в Варшавской битве с большевиками в 1920 году.

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Об этом Дуда сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Освенциме. Глава Польского государства сообщил, что обсудил с украинским коллегой совместные действия, которые можно сделать в этом году с целью укрепления связей между нашими обществами.

«Для построения хороших связей между нашими народами я предложил господину президенту, чтобы мы совместно увековечили память польских и украинских солдат, сражавшихся в 1920 году с большевистским нападением», - отметил Дуда.

Президент Польши отметил, что в этом году исполняется сто лет победы польских солдат, которых порой символически называют солдатами Юзефа Пилсудского, и украинских солдат Директории Украинской Народной Республики во главе с Симоном Петлюрой над большевиков в Варшавской битве.

Дуда заявил, что украинские солдаты храбро сражались и отдали жизнь за дело, за которое боролись также польские солдаты.

Президент Польши назвал те события хорошим примером совместной истории обеих стран.

«Я предложил господину президенту, чтобы мы увековечили и почтили это память. И я рад, что многие исторические вопросов, которые до сих пор были как препятствие, теперь последовательно и спокойно решаются. Я поблагодарил господина президента за согласие на проведение эксгумационных работ. Благодаря этому сможем увековечить память наших солдат во Львове и в других местах, а это для нашего общества очень важно», - сказал Дуда.

Как известно, Варшавская битва состоялась в августе 1920 года. Она стала решающей в польско-большевистской войне 1919-1921 годов и позволила отстоять независимость Польши.