Зеленский дал оценку украинско-польским отношениям

Президент считает, что современные страны не должны спорить по сложным историческим вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает отношения Украины и Польши как неплохие и верит в будущую дружбу между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона.

"Было несколько встреч с президентом (Польши) Дудой, я встречался с вашим премьер-министром отдельно, с депутатами польскими. У нас сейчас наладились отношения. Отношения - достаточно неплохие. Мы сделали рабочую группу. И рабочие группы встречаются", - сказал президент.

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"Мы помним нашу историю, мы не можем ее забывать, но мы должны понимать сегодня, что существует современность, современные страны, современные отношения, современные люди, которые между собой не должны спорить иногда, если это касается решения исторических сложных вопросов обеих стран. Я думаю, что впереди нас ожидает только дружба. Я уверен в этом", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Украина предоставила Польше разрешение на проведение поисково-эксгумационных работ.

Эксгумация должна проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых процедурных действий, которые должен осуществить польский Институт национальной памяти.