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Президентом ПАСЕ избран представитель Бельгии

13:48, 27 января 2020
Политика
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ПАСЕ получила нового руководителя / фото: assembly.coe.int

Соответствующее решение было принято во время открытия зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге. Заседание транслируется на сайте ПАСЕ.

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Председательствующий на заседании депутат от Латвии Борис Цилевич заявил, что для избрания нового президента Ассамблеи была предложена лишь одна кандидатура - представителя Бельгии, который является председателем "Альянса либералов и демократов за Европу", Хендрика "Рика" Дамса.

Он был избран президентом ПАСЕ сроком на один год.

Дамс заменит на этой должности Лилиан Мори-Паскье.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация приехала на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит в Страсбурге 27-31 января, бороться за Украину и ценности Совета Европы.

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