Президентом ПАСЕ избран представитель Бельгии

Хендрик "Год" Дамс стал президентом ПАСЕ сроком на один год.

Представитель Бельгии Хендрик "Рик" Дамс стал новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Соответствующее решение было принято во время открытия зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге. Заседание транслируется на сайте ПАСЕ.

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Председательствующий на заседании депутат от Латвии Борис Цилевич заявил, что для избрания нового президента Ассамблеи была предложена лишь одна кандидатура - представителя Бельгии, который является председателем "Альянса либералов и демократов за Европу", Хендрика "Рика" Дамса.

Он был избран президентом ПАСЕ сроком на один год.

Дамс заменит на этой должности Лилиан Мори-Паскье.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация приехала на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит в Страсбурге 27-31 января, бороться за Украину и ценности Совета Европы.