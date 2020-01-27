Президентом ПАСЕ избран представитель Бельгии
Представитель Бельгии Хендрик "Рик" Дамс стал новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Соответствующее решение было принято во время открытия зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге. Заседание транслируется на сайте ПАСЕ.
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Председательствующий на заседании депутат от Латвии Борис Цилевич заявил, что для избрания нового президента Ассамблеи была предложена лишь одна кандидатура - представителя Бельгии, который является председателем "Альянса либералов и демократов за Европу", Хендрика "Рика" Дамса.
Он был избран президентом ПАСЕ сроком на один год.
Дамс заменит на этой должности Лилиан Мори-Паскье.
Как сообщал УНИАН, украинская делегация приехала на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая проходит в Страсбурге 27-31 января, бороться за Украину и ценности Совета Европы.