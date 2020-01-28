Новый российский куратор "ЛДНР" был генконструктором "Приднестровской народной республики" – Тука

Георгий Тука отметил, что именно преемник Суркова Дмитрий Козак был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что сейчас есть признаки "разворота" Украины в сторону превращения оккупированного Донбасса на подобие "Приднестровской народной республики".

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На это, в частности, указывает назначение новым куратором «ЛДНР» заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака. Своим мнением Тука поделился в блоге OBOZREVATEL.

Тука напомнил, что Козак "был "генеральным конструктором" так называемой "Приднестровской народной республики". "Именно он был организатором так называемых прямых переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Это дало возможность России со стороны конфликта превратиться сначала в наблюдателя, затем на гаранта, а в конце концов так российские миротворцы там и остались", – пояснил волонтер.

"Пошла информация о том, что в качестве альтернативы "Минску" в Офисе президента готовятся к идее о реализации переговоров на площадке Киев-Донецк-Луганск. То есть нас ведут к тому самому приднестровскому сценарию прямых переговоров. К тому же все активнее продвигается тезис о необходимости восстановления экономических связей с предприятиями на оккупированных территориях, что укладывается в канву сценария "ПМР", – отметил он.

Тука также обратил внимание на то, что "на Украину начинает оказываться давление и со стороны Германии, и со стороны Франции", в частности, в нормандском формате. "К сожалению, у меня складывается устойчивое впечатление, что нас разворачивают двигаться по сценарию "Приднестровской народной республики", – сказал он.

По оценкам волонтера, "окружение Зеленского к этому готово. Насколько будет готов сам Зеленский, будет зависеть от того, удастся ли здоровым проукраинским силам донести до него свою позицию и свою обеспокоенность".