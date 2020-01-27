"Путин перешел к плану Б": координатор ИС дал объяснение отставке экс-куратора "ЛДНР" Суркова

По мнению эксперта, в Кремле прекрасно понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами.

Россия не пойдет на силовой сценарий военного конфликта на Донбассе, но радоваться рано, ведь в Кремле планируют дестабилизировать ситуацию по всей Украине.

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Читайте такжеВ Кремле опровергли "изменение курса в украинском направлении"

"На финишную прямую данная борьба вышла летом 2019 года, когда Путин начал осознавать (и то далеко не в полном объеме) степень провала Кремля на президентских и парламентских выборах в Украине и в принципе на всем "украинском направлении". Результаты выборов "замораживали" крайне невыгодную для него ситуацию еще минимум на пять лет, ведь его прямые "протеже" вожделенной власти так и не получили", - сказал он.

По его словам, судя по всему, именно тогда Путин и принял решение внедрять план "Б" - ведь от нашей страны ему одни расходы, начиная от санкций и заканчивая необходимостью финансирования ОРДЛО.

"В результате под Сурковым "зашаталось кресло", что в конечном итоге и привело к его отставке. Этому способствовали ФСБшная связка Беседа-Казак-Бабич, которые сначала "оттеснили" у Суркова часть "полномочий в отношении Украины", а впоследствии нанесли несколько ударов по Абхазии, которую Сурков долгое время единолично контролировал", - объясняет Карин.

При этом, по мнению эксперта, в Кремле прекрасно понимают невозможность "решения украинского вопроса" военными методами.

"Исходя из этого, продолжится развитие планов по дестабилизации нашей страны, но уже под полным контролем ФСБ. Как именно - можно посмотреть, набрав в интернете: "план "Шатун", достоверность которого выносим за скобки. Схемы именно такого типа использовались и используются в Украине, Грузии, Молдове, Черногории, Каталонии, Шотландии, Франции, Чили ... А вот его реализацию необходимо рассматривать как определенную подготовку к грядущим где-то через полгода событий, ведь Путину прямо сейчас откровенно не до Украины или Беларуси. Царь Руси не всесилен. Доказано "Северным потоком – 2", - резюмировал он.