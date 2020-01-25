"Против нас действует мощный враг": Бородянский рассказал, зачем готовили законопроект о противодействии дезинформации

Министр считает, что Украине следует уметь защищать информационное пространство.

Законопроект об "обеспечении национальной информбезопасности" подготовили из-за того, что власть имеет законодательную обязанность противодействовать дезинформации.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в эфире "Свободы слова Савика Шустера", сообщило "Громадське".

По словам министра, речь идет о Доктрине информационной безопасности Украины от 25 февраля 2017 года. "В ней прямо написано, что обязанность украинской власти - противодействовать дезинформации", - сказал чиновник.

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По его мнению, "дезинформация искажает общественное мнение и является общественно опасной".

"Она может разжигать вражду и ненависть, приводить к конфликтам в обществе, нарушению границ, к развалу страны... Против нас действует серьезный мощный враг, и мы должны уметь защищать свое информационное пространство так же, как мы защищаем территориальную целостность и экономические интересы страны", - отметил Бородянский.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало основные положения законопроекта о противодействии дезинформации.

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Проект предусматривает введение административной и уголовной ответственности за дезинформацию. В частности, предлагается установить разные размеры штрафов за распространение дезинформации по условиям добровольного опровержения и при его отсутствии. Также предусмотрена уголовная ответственность.

Обсуждение документа продлится месяц, после чего состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой.