Консультировались с НАПК: в "Слуге народа" говорят, что поездка в Давос за счет Пинчука не является коррупцией

"НАЗПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке", - сказала Верещук.

Во фракции "Слуга народа" считают, что финансирование украинским бизнесменом Виктором Пинчуком поездки депутатов из правящей фракции на ежегодное собрание Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе нельзя считать коррупцией.

Об этом сказала нардеп Ирина Верещук в комментарии "Радио Свобода".

По ее словам, по этому вопросу она даже звонила за консультацией в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"НАПК утверждает, что это не коррупция, если они были в командировке. Даже если это командировка профинансировано не из государственного бюджета, это не коррупция. А если не были в командировке и получили, это был бы подарок, и они бы должны были объяснять, за что такой подарок", - пояснила нардеп.

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К слову, сама Верещук в Давос в этом году не ездила.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал подробности о поездке депутатов в Давос. Отвечая на вопрос относительно того, что якобы депутаты и некоторые министры ехали в Давос за свой счет, Арахамия отметил, что "от "Слуги народа" поехало 18 человек".