Арахамия заявил, что на форум в Давос поехали 18 "слуг народа"

Депутаты оплатили за свой счет питание, поездку – Украинский дом в Давосе.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал подробности о поездке депутатов в Давос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Наш".

Отвечая на вопрос о том, что якобы депутаты и некоторые министры ехали в Давос за свой счет, Арахамия отметил, что "от "Слуги народа" поехали 18 человек".

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"Билеты на самолет и отель, который расположен в двух часах езды, и трансфер - микроавтобус, который доставляет людей от события и в гостиницу - это спонсируют организаторы Украинского дома в Давосе. А деньги - это питание, это не очень много денег. Например, я лично потратил где-то 150-200 евро за эти два дня", - рассказал парламентарий.

Также на вопрос, кто и по какому принципу формировал состав украинской делегации в Давос, он отметил: "Это был рабочий процесс, построенный следующим образом: я ехал как секретарь Инвестиционного совета при президенте Украины. Что мы делали? Мы просто делали оптимизацию маршрутов. У нас за это время работы Инвестсовета, во-первых, у нас должно было заседание быть и будет заседание через два часа... Там главы крупных международных корпораций, их надо предупреждать заранее, минимум за 6 месяцев, для того, чтобы провести это совещание".

Да, объяснил Арахамия, этих людей "очень трудно собрать в Украине".

"Они и так здесь есть на самом форуме. И поэтому мы их собираем в Украинском доме в Давосе, и это легче с точки зрения логистики, в том числе, не тратя никаких средств из бюджета Украины", - сказал председатель фракции.

Других депутатов, отметил Арахамия, пригласил мультидонорский фонд, который является организатором Украинского дома в Давосе.

"Также присоединился к нам премьер-министр, так как он будет вести фактически этот Инвестиционный совет, потому что президент вынужден будет уехать раньше, потому что он летит на встречу в Израиле. И его сопровождает Вадим Пристайко как министр иностранных дел, потому что завтра очень много важных встреч на международном уровне", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, 21-24 января в Давосе (Швейцария) проходит Всемирный экономический форум.

В этом году форум собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств.

20 января председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что посещение народными депутатами Всемирного экономического форума в Давосе не будет стоить государственному бюджету ни одной гривни.

На вопрос о том, не поедут ли 21-24 января народные депутаты за государственные средства в швейцарский Давос, он ответил: "Не едут. Я как председатель Верховной Рады их направлял".

При этом Разумков отметил, что "достаточно тщательно просматривает документы" относительно командировок парламентариев.

"В первую очередь я смотрю - когда, чтобы это не была сессия, куда и за счет чего. От Верховной Рады стараемся отправлять в командировку очень осторожно - только (по вопросам) НАТО, исключительно ПАСЕ. И все командировки, которые осуществляются, они проходят в 99% не за счет государственного бюджета Украины", - заверил председатель Верховной Рады.