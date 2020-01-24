В ГБР назвали нарушением попытки нардепов от партии Порошенко проникнуть в бюро

В бюро напомнили, что ГБР является государственным правоохранительным органом.

В Государственном бюро расследований (ГБР) назвали нарушением закона попытки народных депутатов от «Европейской солидарности» утром 24 января проникнуть в здание бюро.

Читайте такжеГБР готовит документы для принудительного привода Порошенко на допросОб этом говорится в сообщении бюро на странице в Facebook.

В бюро напомнили, что ГБР является государственным правоохранительным органом.

«Согласно части 2 статьи 4 закона Украины «О Государственном бюро расследований» запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований», – заявили в ведомстве.

Попытки народных депутатов проникнуть в помещение Государственного бюро расследований бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы закона.

Ранее УНИАН сообщал, как 24 января Порошенко пришел на допрос в ГБР в сопровождении нескольких нардепов, которые пытались проникнуть в помещение, но охрана их не пустила.