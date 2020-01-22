Зеленский заявил о подготовке к перезапуску СБУ

Президент также сообщил, что Украина приближается к запуску Бюро финансовых расследований.

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к перезапуску Службы безопасности Украины (СБУ).

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Об этом он сообщил во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

«Мы делаем большие изменения в правоохранительной системе. У нас была большая, сложная реформа - это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы ее проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы безопасности Украины», - отметил он.

«Мы запустили Антикоррупционный суд, он работает, начиная с сентября, приближаемся к запуску бюро финансовых расследований. У нас амбициозные планы», – добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 31 октября 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Верховной Раде призвал реформировать Службу безопасности Украины и установить парламентский надзор над ведомствами безопасности и обороны в рамках реализации закона о национальной безопасности.