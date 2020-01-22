Зеленский: задача Украины – стать лидером Восточной и Центральной Европы

По словам президента, у Украины есть все, чтобы стать успешной страной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об амбициозных планах превратить Украину в лидера Восточной и Центральной Европы.

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Об этом он сказал во время выступления на заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

«Наша философия - превратить свои проблемы в собственную силу. Вызовы, стоящие перед нами, перед украинцами, мобилизуют нас, заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, мы программируем себя на амбициозные задачи», - заявил он.

«Какой, по вашему мнению, является задача для страны, которая потеряла часть территории и является далеко не самой богатой на старом континенте? Стать лидером - да, стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Это - амбициозные планы. Считаете это невозможным? Многие мировые единороги начинали с безумными идеями, несколькими работниками и офисом в собственном гараже», - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что нет ничего невозможного. «За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад, но мы не отступали. Мы брали расстояние для разбега и решительного экономического скачка», - убежден он.

Глава государства отметил, что новая украинская власть строит равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы.

«У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс - невероятно креативные и очень талантливые люди, которые входят в топ-50 по рейтингу Human Capital Indeх», - добавил он.