Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство и сделал губернатором Одесской области

Соответствующий указ главы государства "О принятии в гражданство Украины Саакашвили М. как лица, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины" № 301/2015 от 29 мая опубликован на сайте президента Украины.

"В соответствии с пунктом 26 статьи 106 Конституции Украины и статьи 9 Закона Украины" О гражданстве Украины "постановляю: принять в гражданство Украины Саакашвили Михаила, 1967 года рождения, уроженца Грузии, проживающего в городе Киеве", - говорится в документе.

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В то же время, Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации. Соответствующий указ главы государства № 304/2015 от 30 мая опубликован на сайте президента Украины.

Другим указом № 303/2015 Порошенко освободил Игоря Палицу с этой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 29 мая появились сообщения о том, что президент назначил губернатором Одесской области Михаила Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 6 мая 2014 года и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов назначил Игоря Палицу председателем Одесской областной государственной администрации.