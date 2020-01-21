Разумков заявил об отсутствии законных оснований для досрочных парламентских выборов в 2020 году

Спикер говорит, что парламент работает «достаточно эффективно».

На сегодняшний день законных оснований для досрочных выборов парламента в этом году нет.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в программе «Свобода Слова» на телеканале «ICTV», комментируя слова председателя ВРУ предыдущего созыва Андрея Парубия относительно обсуждения в правящей партии возможности досрочных выборов парламента уже в этом году.

Разумков сказал: «С точки зрения закона, насколько я помню, это не возможно, потому что у парламента есть иммунитет на год. Мы видим сегодня и коалицию - монокоалицию, монобольшинство - ну не принципиально, которое принимает законы и которое работает достаточно эффективно».

Читайте такжеРазумков о децентрализации: будет новый законопроект, созданный с привлечением общества и экспертов

Он отметил, что «в целом парламент работает достаточно эффективно». По его словам, очень много законопроектов стали законами благодаря поддержке различных политических партий и депутатским группам. «Лично я, например, сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», - отметил Разумков.

Как сообщал УНИАН, Разумков надеется уже в ближайшее время получить первые законы относительно народовластия.