Спецпредставитель президента Ирана заверил в готовности к взаимодействию с Украиной в расследовании обстоятельств авиакатастрофы

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств инцидента.

Специальный представитель президента Ирана, министр дорог и градостроительства Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами заверил в готовности Ирана к конструктивному взаимодействию с Украиной для обеспечения всестороннего и объективного расследования обстоятельств сбития украинского самолета «Боинг-737» 8 января под Тегераном.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко сегодня в Киеве.

В ходе встречи министр иностранных дел Украины подчеркнул, что вопрос прозрачного и непредвзятого расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства. И именно поэтому для Украины чрезвычайно важно широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств инцидента.

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«Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического происшествия», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Пассажиры и экипаж погибли.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

11 января президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.