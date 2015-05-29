Кабмин внес представление о назначении Саакашвили на должность главы Одесской ОГА - Цеголко

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

”Сегодня вечером состоится встреча с кандидатом. По итогам этой встречи Президент примет свое решение”, - написал он

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