Кабмин внес представление о назначении Саакашвили на должность главы Одесской ОГА - Цеголко
22:47, 29 мая 2015Политика
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Кабмин внес представление о назначении Михаила Саакашвили на пост председателя Одесской ОГА.
Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
”Сегодня вечером состоится встреча с кандидатом. По итогам этой встречи Президент примет свое решение”, - написал он
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