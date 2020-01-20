Он обратил внимание на то, что в Киеве охрана синагог не такая строгая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма среди стран Европы.

Об этом он сообщил в интервью израильскому изданию The Times of Israel.

«Мы имеем очень интересную статистическую информацию, которая будет очень интересна для Израиля. Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И низкий уровень антисемитизма был в Украине», - заявил он.

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Он обратил внимание на то, что в Киеве охрана синагог не такая строгая, как в других местах, ведь евреям здесь ничего не угрожает.

Также Зеленский заметил, что у него «еврейская кровь» и он является президентом.

«Всем все равно. Об этом никто меня не спрашивает ... Конечно, в Украине, как и во всем мире, сейчас и в прошлом есть процент людей, которые не видят ничего, кроме своей нации. То же произошло во время Второй мировой войны и во время оккупации нацистской Германией Украины. Такое же сложное отношение было продемонстрировано к евреям в советское время. Мы все это знаем. Но сейчас мы также прекрасно знаем, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма», - добавил глава украинского государства.

По словам президента, в Украине очень низкий уровень антисемитизма. «У нас, конечно, есть процент радикальных людей, но он очень маленький. И поэтому я не боюсь (любого сопротивления нашим мемориальным планам)», - добавил он.