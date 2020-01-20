Зеленский заявил, что как президент сделал все для хороших отношений с США

Владимир Зеленский добавил, что и раньше, и сейчас действует так, чтобы Украина или украинские граждане не были вовлечены в политическую ситуацию в США.

Владимир Зеленский заявил, что как президент Украины он сделал все, чтобы иметь хорошие отношения с США, которые являются одним из ключевых партнеров Украины.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Times of Israel, передает Громадське.

В то же время он уверяет, что не делал ничего, что могло бы противоречить закону.

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"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - ответил Зеленский на вопрос о его отношениях с Трампом.

Он добавил, что и раньше, и сейчас действует так, чтобы Украина или украинские граждане не были вовлечены в политическую ситуацию в США.

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.

Решение Палаты представителей теперь должен утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии. Ожидается, что слушания в Сенате начнутся в январе. Для принятия решения требуется две трети голосов сенаторов (не менее 67). Если в Сенате не наберется необходимого количества голосов, Дональд Трамп сохранит свой пост. А в случае поддержки импичмента Трампа Сенатом, главой государства станет нынешний вице-президент Майк Пенс.

К скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.