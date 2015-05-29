Украина должна предоставить Швейцарии данные об активах, украденных людьми из окружения Януковича

Об этом посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененбергер сообщил корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, предоставило ли украинское правительство и в частности Генеральная прокуратура достаточную доказательную базу, чтобы заблокированные активы предыдущей власти было возвращены Украине.

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"Сотрудничество в отношении этих активов, которые были заблокированы в Швейцарии, продолжается", - отметил Кристиан Шененбергер.

Посол также подчеркнул, что его страна открыта к правовому и судебному сотрудничеству.

"Швейцария сообщала ранее, что Украина непременно должна предоставить достоверную информацию. В этих условиях Швейцария будет сотрудничать с Украиной так же, как она сотрудничает с другими странами", - подчеркнул Кристиан Шененбергер, приведя пример сотрудничества Швейцарии и США по делу о коррупции среди чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций.

"Таким образом, это стандартная практика для Швейцарии в отношении судебного сотрудничества", - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, ранее Кристиан Шененбергер заявил, что Швейцария ожидает от Генеральной прокуратуры Украины тщательного расследования деятельности Виктора Януковича и его соратников для возврата украденных ими активов.

Напомним, счета Виктора Януковича и его соратников арестованы в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и других странах.