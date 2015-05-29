Украина должна предоставить Швейцарии данные об активах, украденных людьми из окружения Януковича
Украина должна предоставить Швейцарии достоверную информацию относительно активов, украденных людьми из окружения бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененбергер сообщил корреспонденту УНИАН, отвечая на вопрос, предоставило ли украинское правительство и в частности Генеральная прокуратура достаточную доказательную базу, чтобы заблокированные активы предыдущей власти было возвращены Украине.
Читайте такжеУкраина и Швейцария договариваются об отмене двойного налогообложения
"Сотрудничество в отношении этих активов, которые были заблокированы в Швейцарии, продолжается", - отметил Кристиан Шененбергер.
Посол также подчеркнул, что его страна открыта к правовому и судебному сотрудничеству.
"Швейцария сообщала ранее, что Украина непременно должна предоставить достоверную информацию. В этих условиях Швейцария будет сотрудничать с Украиной так же, как она сотрудничает с другими странами", - подчеркнул Кристиан Шененбергер, приведя пример сотрудничества Швейцарии и США по делу о коррупции среди чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций.
"Таким образом, это стандартная практика для Швейцарии в отношении судебного сотрудничества", - отметил дипломат.
Как сообщал УНИАН, ранее Кристиан Шененбергер заявил, что Швейцария ожидает от Генеральной прокуратуры Украины тщательного расследования деятельности Виктора Януковича и его соратников для возврата украденных ими активов.
Напомним, счета Виктора Януковича и его соратников арестованы в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и других странах.