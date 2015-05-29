В Раде предлагают освободить от ввозной пошлины товары помощи от НАТО
Возможно для кого-то это будет новостью, но из тех немногих государств, которые несмотря на давление со стороны России, соглашаются нам помогать, мы еще берем налоги за то, что они бесплатно поставляют нам материально-технические ценности.
Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.
Он сообщил, что зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2969 об освобождении от ввозной пошлины помощи, которую НАТО передает нашим Вооруженным силам.
Политик напомнил, что страны НАТО создали специальные трастовые фонды для Украины еще 2 декабря 2014 года. И с того времени Украина так и не удосужилась внести изменения в законодательство, которые бы разблокировали получение такой помощи.
«Ведь совершенно справедливо, что государства, которые предоставляют нам материально-технические ценности, не считают целесообразным еще и платить нам за это пошлину. Из-за этого оказание помощи нашим ВСУ было заблокировано», - подчеркнул народный депутат.
Он предлагает внести изменения в Таможенный кодекс, которые позволят Украине наконец получить то, чего требуют наши ВСУ, и что нам готовы дать бесплатно.
«Очень надеюсь, что этот законопроект появится в сессионном зале в максимально сжатые сроки. И будет больше пользы, если мы будем тратить время не на ток-шоу и не анонсы очередного наступления на Востоке, а на конкретную работу, которая позволит нашим бойцам быть лучше подготовленными к любому сценарию», - подытожил Виктор Балога.