В Раде предлагают освободить от ввозной пошлины товары помощи от НАТО

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

Он сообщил, что зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2969 об освобождении от ввозной пошлины помощи, которую НАТО передает нашим Вооруженным силам.

Политик напомнил, что страны НАТО создали специальные трастовые фонды для Украины еще 2 декабря 2014 года. И с того времени Украина так и не удосужилась внести изменения в законодательство, которые бы разблокировали получение такой помощи.

«Ведь совершенно справедливо, что государства, которые предоставляют нам материально-технические ценности, не считают целесообразным еще и платить нам за это пошлину. Из-за этого оказание помощи нашим ВСУ было заблокировано», - подчеркнул народный депутат.

Он предлагает внести изменения в Таможенный кодекс, которые позволят Украине наконец получить то, чего требуют наши ВСУ, и что нам готовы дать бесплатно.

«Очень надеюсь, что этот законопроект появится в сессионном зале в максимально сжатые сроки. И будет больше пользы, если мы будем тратить время не на ток-шоу и не анонсы очередного наступления на Востоке, а на конкретную работу, которая позволит нашим бойцам быть лучше подготовленными к любому сценарию», - подытожил Виктор Балога.