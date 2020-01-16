Потерянное меньшинство

Новогодняя речь президента Владимира Зеленского вскрыла интересную тенденцию. У революционного меньшинства, которое было драйвером позитивных изменений и тянуло Украину вперед последний десяток лет, несмотря на пассивность масс, похоже, «сбился компас» и теперь оно пытается тащить страну назад или, по крайней мере, зацементировать сложившуюся ситуацию.

О чем была речь президента в последние минуты прошлого года? О том, что мы имеем разные взгляды и даже разный цвет кожи, принадлежим к разным национальностям. Но при этом нас объединяет главное – любовь к Украине. И если мы ощущаем себя гражданами этой страны, то готовы ее поддерживать и защищать. Возможно, мы по-разному видим развитие Родины, но, в первую очередь, ощущаем, что мы единое целое. Мы можем зарабатывать в другой стране, в той же Польше, но все равно думаем, как сделать так, чтобы здесь жилось лучше. С другой стороны, человек может здесь жить и даже занимать высокую должность, но на страну ему наплевать. Он может говорить на украинском и ходить в вышиванке, но от этого украинцем не станет.

Оппоненты действующей власти задержались в развитии и застряли в парадигме выборов

Но меньшинство настолько «разогрелось» на выборах, что его ненависть к идеологическим противникам до сих пор зашкаливает. Эти люди готовы поддержать все что угодно, главное – против Зеленского. Разве они думают об Украине и ее гражданах? Нет. Для них главное – ненависть к действующей власти и ее симпатикам. При этом почти за год президентства Зеленского они, кроме своих домыслов и предположений, ничего отвратительного так и не нашли. У меня иногда даже складывается впечатление, что эта группа людей просто ждет провала президента, чтобы показать: вот какой он негодяй, предал Украину. А когда этого не происходит, говорят: ок, не получилось, будем ждать следующей оказии.

Но сегодня проблема в том, что оппоненты действующей власти задержались в развитии и застряли в парадигме выборов. А для некоторых из них ура-патриотизм уже доходит до опасной черты: до того, что редакторы общенациональных СМИ начинают опять делить людей на сорта – мол, эти заслуживают, чтобы их вернули из плена, а эти – нет. Они бы еще Mein Kampf начали цитировать.

У меня, например, дедушка в Тернопольской области еще во времена «советов» в знак протеста жил по польскому времени. А по папиной линии у меня сплошь «советские» люди. И одни, и другие любили Украину и хотели для нее добра. Почему я теперь должен их как-то делить?

Мы должны бороться ЗА каждого украинца, а не ДО последнего украинца

Парадоксальная ситуация: большинство пошло дальше в своем восприятии Украины, а меньшинство осталось сзади и исходит ненавистью, ища поводы, чтобы доказать, что они больше украинцы, чем все остальные. Хотя ранее эти же товарищи везде кричали, что «ми єдина країна».

Что касается России, то – от того, что мы ее ненавидим за агрессию против нас, она никуда не денется с наших северо-восточных границ, и нам придется с этим жить. Кто-то призывает бороться с ней «до последнего украинца», что в корне неверно. Мы должны бороться ЗА каждого украинца, а не ДО последнего украинца. Последнее – это архаичная позиция «совка». Вот с чем надо бороться в процессе декоммунизации.

Самое печальное, что только время расставит все на свои места. Переубедить воинствующее меньшинство сейчас вряд ли у кого-то получится. Просто, большинству и президенту нужно идти выбранным путем, который он озвучил в новогоднем обращении, и не оглядываться назад. А идеологические противники со временем выдохнутся или «переобуются».

Олег Дунда, народный депутат Украины (фракция «Слуга Народа»)