Зеленский и Дуда в конце января встретятся в Польше - СМИ

Польский президент также проведет встречи с коллегами из Германии и Израиля.

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда проведут встречу в конце января.

Как сообщает "Польское радио", такая встреча запланирована перед торжеством по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау - 27 января. Польский президент, кроме Зеленского, также пообщается с президентами Израиля и Германии.

В канцелярии Дуды сообщили, что в списке гостей церемонии также есть королевские пары из Голландии и Испании, и премьер Франции.

Читайте такжеЗеленский и Дуда отметили совместную позицию по сохранению санкций против РФ

"На торжество не был приглашен российский президент Владимир Путин. Россию будет представлять посол этой страны в Варшаве. Важнейшими гостями торжества будут бывшие заключенные. Организаторы анонсировали, что их должно приехать около двух сотен", - говорится в публикации.

Как сообщал УНИАН, ранее Дуда пообещал Зеленскому, что Польша будет выступать за продление санкций против России.