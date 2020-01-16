В Минске проходит встреча участников рабочих подгрупп ТКГ по Донбассу

Сегодня в Минске состоится первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы.

В Минске проходит встреча участников четырех рабочих подгрупп (по политическим, экономическим, гуманитарным вопросам и вопросам безопасности) Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на запланированном на 16 января заседании ТКГ в Минске (первом в 2020 году) будет работать над продвижением дополнительных мероприятий для полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Также Зеленский отметил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.