Украина на переговорах в Минске будет продвигать дополнительные мероприятия для полного прекращения огня на Донбассе

Зеленский во время телефонного разговора с Меркель выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей относительно обеспечения реального режима «полной тишины» на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на запланированном на 16 января заседании ТКГ в Минске будет работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

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Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей, которые были достигнуты во время встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря относительно обеспечения реального режима «полной тишины» на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе должна состояться в Минске 16 января.